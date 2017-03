SDP:n Susanna Huovinen: Hallituksen tasa-arvoteot jääneet vaisuiksi

– Tänään Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä on kysyttävä, miten maan hallitus on edistänyt miesten ja naisten tasa-arvoa? Entä miten maan hallitus on puuttunut yhteiskunnan eriarvoisuuteen, joka oli myös Minnalle sydämen asia? Valitettavasti hallituksen tasa-arvoteot ovat jääneet vaisuiksi, Viitasaarella puhunut Susanna Huovinen sanoo.

Huovinen kaipaa lisätoimia samapalkkaisuuden ja perhevapaiden tasaisen jakaantumisen edistämiseksi.

– Perhevapaauudistus olisi tärkeä niin lapsille kuin vanhemmillekin. Hoivavastuuta pitää tasata paremmin äitien ja isien kesken, ja lapsilla pitää olla oikeus molempien vanhempien aikaan ja hoivaan, Huovinen sanoo.