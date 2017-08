Pekka Haaviston mukaan auttamisesta ei saa tehdä rangaistavaa

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haaviston mukaan Suomi on selvinnyt pakolaiskriisistä hyvin, koska viranomaiset toimivat tehokkaasti ja kansalaisyhteiskunta on ollut ajan tasalla. Haavisto painottaa, että turvapaikanhakijoiden asioiden käsittelyyn on varattava tarpeeksi resursseja.

– Turvapaikanhakijoiden asioiden käsittely kestää pitkään. Monet hakijat turhautuvat. Viranomaisilla on oltava riittävät voimavarat käsitellä asiat joutuisasti. Tietojenvaihdon on EU-maiden kesken toimittava tehokkaammin, ja viranomaisille tulleiden vihjeiden tarkistamiseen on oltava resursseja, Haavisto kirjoittaa blogissaan.

Haaviston mukaan Turun viimeviikkoisen terroriteon kohdalla epäonnistuttiin viranomaisille tulleiden vihjeiden tarkastamisessa.

– Kansalaisyhteiskunta on usein viisaampi kuin paraskaan tiedusteluorganisaatio. Varhaisimmat varoitussignaalit tulevat usein rikokseen valmistautuvan tai mielenterveytensä kanssa kamppailevan lähipiiristä.

Haavisto vetoaa vapaaehtoisiin auttajiin ja kiittää muun muassa järjestöjä pakolaisten turvallisen kotoutumisen eteen tehdystä työstä. Hänen mukaansa hädänalaisten auttamisesta ei saa tehdä rangaistavaa, ei edes kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kohdalla.

– Kaikilla ei ole perusteita saada Suomesta turvapaikkaa, mutta kaikki voivat siitä huolimatta saada ihmisarvoista kohtelua, Haavisto toteaa.