HS: Tänne Helsingin johto pakenisi ydinsodassa

Muun muassa hälytyssignaalien lähettämiseen tarkoitetun tornin alla, kallion sisällä sijaitsevassa suojassa on useiden tuhansien neliömetrien tila varattuna Helsingin kaupungin johtamista varten kriisiolosuhteissa. Helsingin Sanomat kertoo suojan historiasta ja käytöstä laajassa artikkelissaan.

Suoja valmistui vuonna 1990 ja tekniikka on sen mukaista.

Periaatteessa paikka on kuitenkin edelleen käyttökelpoinen, vaikka sitä ei ole kertaakaan tositilanteessa käytetty - nykyaikana kriisijohdon oleminen fyysisesti samassa tilassa ei tosin enää ole yhtä välttämätöntä kuin suojan valmistuessa.

Suojassa sijaitsee muun muassa kaupungin johdon kokoushuone pöydällä odottavine puheenjohtajan nuijineen ja karttoineen sekä tiedottajien tilat.

– Tämä on tehty rakkaudesta rautaan. Kaikki on rakennettu kestämään ja on toiminta­varmaa, Helsingin pelastuslaitoksen varautumispäällikkö Andreas Schneider sanoo.

Suojan seinät on suojattu ydin­aseen käytöstä seuraa­valta sähkö­magneettiselta puls­silta ja laitteisto mahdollistaa muun muassa säteilyn ja hermokaasupitoisuuksien mittaamisen.

Tilaa käyttävät muun muassa pelastuslaitos ja pelastusopisto koulutustarkoituksiin.