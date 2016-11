Näin Donald Trumpin voitto muuttaa Natoa – "shokki kaikuu Venäjän rajamailla"

Yhdysvaltain Nato-liittolaiset Euroopassa tulevat lisäämään puolustusmenojaan Yhdysvaltain presidentinvaalin voittaneen Donald Trumpin vaatimusten mukaisesti, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

– Shokki Trumpin valinnasta on kaikunut erityisesti täällä Venäjän rajamailla pohjoisesta etelään, ja se saa aikaan vipinää asioihin, Aaltola sanoo Verkkouutisille.

Yhdysvallat on kritisoinut Naton jäsenmaita, joiden puolustusmenot ovat jääneet alle sotilasliiton suosituksen. Trump sanoi kampanjansa aikana, että hän ottaisi etäisyyttä eurooppalaisten Nato-liittolaisten puolustamiseen, elleivät maat hoida taloudellisia velvoitteitaan sotilasliiton yhteisissä puolustusmenoissa. Hänen mukaansa Nato-maiden tulisi ripeästi maksaa laskunsa.

– Euroopalla on tavallaan ollut varaa olla ylimielisessä roolissa, kun Yhdysvallat on hoitanut puolustusasioita. Nyt kun tähän ei voida enää luottaa samalla tavalla kuin aikaisemmin, se tulee aiheuttamaan melkoisen puolustuspoliittisen identiteettikriisin ympäri Eurooppaa, Aaltola toteaa.

Aaltolan mukaan Trumpin keskeinen turvallisuuspoliittinen sanoma on ollut strateginen arvaamattomuus.

– Siihen liittyy se, että tämä arvaamattomuus on niin kuin Siperia ja se opettaa itsenäisyyttä Nato-liittolaisille eli flegmaattiset Nato-maat laitetaan helisemään sen suhteen, mitä Yhdysvallat on valmis heille antamaan.

Aaltola katsoo, että Trump antaa Nato-liittolaisille ohjenuoran, jonka mukaan omasta puolustuksesta on pidettävä huolta ja pitää olla valmis osallistumaan Yhdysvaltojen intresseissä oleviin projekteihin.

– Pari vuotta sitten puhuttiin kultakorttimallista, joka on eräänlainen Naton pisteenkeruujärjestelmä. Pisteitä saisi siitä, että puolustusbudjetit ovat korkealla tasolla ja osallistutaan aktiivisesti yhteisiin operaatioihin, Aaltola kertoo.

– Tämänkaltainen malli tästä on tulossa. Se ei enää perustu ylevään puheeseen yhteisistä arvoista ja eurooppalaisten sääntöjen puolustuksesta. Malli perustuu kylmiin laskelmiin siitä, kuinka paljon eri Nato-maat ovat edistäneet Yhdysvaltojen intressejä. Sitä kautta saa sitten jotain takaisin.

Aaltolan mukaan kehitystrendi saa aikaan myös levottomuutta ja sisäpoliittisia ongelmia monissa maissa.

– Ja Venäjä pystyy vaikuttamaan tähän prosessiin ulkopuolelta. Nyt sitten tartutaan olemassa oleviin instituutioihin, ja Nato on ollut perinteinen tuki ja siihen yritetään satsata entistä enemmän.

Aaltolan mukaan Euroopassa on opeteltu riippuvuussuhteeseen ja tultu flegmaattisiksi ja osittain jopa kritisoitu Yhdysvaltoja.

– Jos Yhdysvallat on hoitanut Euroopan puolustusta ja kovistellut Venäjää, se on saanut aikaan sen, että moni Euroopan maa on jäänyt välittävään rooliin ja esimerkiksi Venäjälle asetettuja sanktioita on arvosteltu.

Natosta resurssipankki

Aaltolan korostaa, että tällaiset muutokset eivät tapahdu nopeasti. Ne tapahtuvat vuosien tai vuosikymmenten aikana. Niiden suuntaan vaikuttavat myös presidentit Trumpin jälkeen.

– Kansalliset ja yhteiset suorituskyvyt pitää kytkeä toisiinsa, ja Naton yhteinen päätöksenteko ja harjoittelu pitää saada toimivammalle tasolle.

Aaltola uskoo, että Natosta on tulossa pitkällä aikavälillä enemmän resurssipankki, jossa on sotilaallisia kyvykkyyksiä hajautettuna eri jäsenmaille.

– Resursseja voi sitten nostaa yhteisten sääntöjen mukaan erilaisissa turvallisuuspoliittisissa ongelmissa.

– Tällainen ideologinen ja arvopohjainen Nato, joka korosti kylmän sodan aikana alueellista puolustusta ja vapauden puolustamista, saattaa olla astumassa syrjään, ja sen tilalle on tulossa pisteiden keruuta ja resurssipankkia muistuttava järjestelmä.