"Suomalaisten nobelistien opit heti täysimääräisesti käyttöön"

Kokoomusnuorten puheenjohtajan Daniel Sazonovin mielestä Suomen pitäisi perustaa politiikkansa suomalaisnobelistien opeille.

Sazonov viittaa tuoreeseen nobelistiin Bengt Holmströmiin ja edelliseen Nobel-palkinnon voittajaan Martti Ahtisaareen.

Sazonovin mukaan talousnobelisti Holmström on pitänyt ravistelevia puheenvuoroja.

– Hän on yrittänyt viime vuosina herättää suomalaiset ymmärtämään Suomen talouden huonon tilan. Holmströmin mukaan Suomessa on tuudittauduttu valheelliseen turvallisuuden tunteeseen. Emme ole sisäistäneet valtavaa megatrendien eteenpäin puskemaa talouden murrosta, emmekä ole muokanneet taloutemme rakenteita vastaamaan siihen.

Sazonov korostaa Uuden Suomen blogissaan, että lääkkeet parempaan ovat selvillä.

– Holmström on vaatinut työmarkkinoiden reipasta uudistamista ja yleissitovuuden poistamista. Hän on suhtautunut skeptisesti elvytyspolitiikkaan, penännyt lisää yksityisiä pääomasijoittajia ja vaatinut lisäpanostuksia nuoriin ja koulutukseen. Kaikki varsin kannatettavia teesejä.

Rauhannobelisti Ahtisaari julkaisi juuri yhdessä Jaakko Iloniemen ja Pentti Ruokasen kanssa kirjan Miten tästä eteenpäin. Kirjassa he ruotivat kovasanaisesti Suomen ulkopoliittista linjaa ja asemoitumista.

– Ahtisaaren viesti on selkeä: Venäjä rikkoo häikäilemättömällä tavalla kansainvälisetä oikeutta ja luo uutta kylmää sotaa. Tämä pistää myös Suomen ahtaalle. Ahtisaari penää voimakkaampia reaktioita Venäjän toimintaan, ei myötäkarvaan silittelyä, Sazonov kirjoittaa.

Sazonov toteaa, että myös Ahtisaaren Nato-kanta on selkeä.

– Rauhannobelistin mukaan Suomen pitäisi liittyä Natoon mahdollisimman nopeasti, jopa ennen Ruotsia. Tämä on vahva viesti mieheltä, joka tuntee valtavan määrän konflikteja ja ymmärtää maailmanlaajuisen turvallisuusjärjestelmän paremmin kuin suurin osa suomalaisista päättäjistä.

– Poikkeavan viestistä tekee myös se, että Ahtisaari ei sido Suomen Nato-jäsenyyttä Ruotsiin, vaan näkee tilanteemme sillä tavalla vakavampana, että Nato-ovi olisi syytä avata pikaisemmin.

Sazonov muistuttaa nobelistien olevan viisaista miehiä ja naisia.

– He ovat alansa ehdottomia kärkiä, joilla on vuosikymmenien kokemukseen pohjaava näkemys sektorinsa ajankohtaisiin kysymyksiin. Alun palkintohuuman laannuttua olisikin syytä pysähtyä miettimään, mitä nobelisteillamme on sanottavaa.

– Esitänkin, että kansallisen Nobel-riemun kunniaksi otamme politiikassa välittömästi ja täysimääräisesti käyttöön nobelistien opit. Nobelistipolitiikalla Suomi kuntoon!