Ex-suurlähettiläs Ylellä: Clinton ei pääse ylös pohjaltaan, Trump saavuttanut kattonsa

Suomen entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari pohtii Ylen Ykkösaamussa demokraattien Hillary Clintonin, 69, ja republikaanien Donald Trumpin, 70, vaalikampanjoita sekä kannatusta mielipidemittauksissa.

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään tiistaina 8. marraskuuta. Presidentin kausi kestää neljä vuotta.

– Clinton ei tahdo päästä ylös pohjaltaan, joka on noin 45–47 prosenttia. Trump ei tahdo päästä yli kattonsa, joka on suurin piirtein sama, pikkuisen pienempi, Valtasaari sanoo Ylellä.

– Näin ollen me luemme lehdestä, että mielipidemittaukset kertovat kahden, kolmen tai neljän prosenttiyksikön erosta, joka on hyvin virhemarginaalin sisällä. Kyse on sellaisesta numerosta joka saattaa kääntyä, mutta joka ei todennäköisesti käänny mihinkään.

Amerikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius sanoo, että yli kolmannes kaikista äänistä on jo annettu.

– Tässä on tullut koko aamun ajan uutisia siitä, että ennakkoäänestys on ollut historiallisen korkea. Erityisesti vähemmistöäänestäjät ovat olleet liikkeellä. Varsinkin latinojen noususta puhutaan, Helenius toteaa Ylelle.

Heleniuksen mukaan näyttää siltä, että viidennes äänioikeutetuista on jo antanut äänensä.

– Se tarkoittaa sitä, että jos 50–60 prosenttia kansasta äänestää ja äänestysvilkkaus on normaali, silloin yli kolmannes kaikista äänistä on jo annettu.