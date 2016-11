Ben Zyskowicz: Ylimmän johdon viisinkertaiset bonukset – miten tähän on tultu?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz palaa Verkkouutisten BenTV:ssä vielä viikon alkupuolen puheenaiheeseen, verotietoihin.

Zyskowiczin mielestä on täysin ansaittua, että omistajayrittäjät saavat isot tulot tehdystä elämäntyöstä ja otetusta riskistä. Hän huomauttaa, että 45 miljoonankin pääomatuloista maksetaan veroja 15 miljoonaa.

Sen sijaan Zyskowicz tyrmää suuryritysten johtajien moninkertaiset kannustimet.

– On tultu tilanteeseen, jossa suurten yritysten ylimmälle johdolle maksetaan siitä, että hän ensin tulee töihin, eli ns. sign in -bonus, erikseen bonuksilla siitä, että tekee töitä. Palkka kuulemma maksetaan vain ajan kulumisesta ja itse työnteosta pitää maksaa bonuksia. Sitten maksetaan erikseen siitä, että jää töihin, ns. stay in -bonus, sitten erikseen siitä, että hän lähtee eli kultainen kädenpuristus ja sitten maksetaan siitä, että hän on eläkkeellä eli ns. lisäeläkkeet.