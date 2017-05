Ben Zyskowicz ihmettelee: Miten oman puolison elättäminen voisi muka kuulua veronmaksajille?

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) ihmettelee Verkkouutisten BenTV:ssä keskustelua siitä, pitäisikö puolison tulojen tai varallisuuden vaikuttaa ihmiselle maksettavien sosiaalitukien määrään.

– Eräs opiskelija, joka oli ostanut opintotuella osakkeita, piti täysin absurdina sitä, että hänen varallisuutensa vaikuttaisi hänen avopuolisonsa saamaan toimeentulotukeen, Ben Zyskowicz kertaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalle käytyä keskustelua.

– Ja eräs nuori opiskelija piti täysin käsittämättömänä, että vuonna 2017 hänen asumistukimahdollisuuksiinsa vaikuttaisi se, onko hänen puolisollaan riittäviä tuloja.

– Nämä nuoret ovat siis sitä mieltä, että on järjetöntä ja ainakin täysin väärin, että heidän omat tulonsa ja varallisuutensa vaikuttaisivat heidän puolisonsa saamaan sosiaalitukeen, eli että ajatuksellisesti heidän velvollisuutenaan olisi elättää oma perheensä, oma puolisonsa.

Zyskowicz kertoo olevansa täysin eri mieltä mielipidepalstalle kirjoittaneiden opiskelijoiden kanssa.

– En tiedä johtuuko sukupolvien välisestä kuilusta vai mistä, mutta olen näiden nuorten kanssa täysin eri mieltä. Jos se ei ole puolison velvollisuus oman itsensä lisäksi huolehtia myös perheestään – tässä tapauksessa puolisostaan – ja puoliso toisen tuloista täysin riippumatta saisi esimerkiksi toimeentulotukea tai asumistukea, niin kuka silloin elättäisi tämän puolison? Zyskowicz kysyy.

– Veronmaksajat. Sinä, minä ja muut veronmaksajat, hän vastaa.

– Onko se siis luontevampaa, että oman puolison sijaan nimenomaan veronmaksajien, muiden veronmaksajien asia on elättää tämä puoliso, jotta se tuloja ja varoja omaava puoliso voi käyttää omat tulonsa ja varansa vain oman itsensä hyväksi? Osakesäästämiseen, lomailuun etelänmeren saarilla tai uusien kalliiden vaatteiden ostamiseen tai siihen, että käydään – ilmeisesti yksin – hienoissa ravintoloissa syömässä, ja niin edelleen, Zyskowicz listaa.

– Hänen rahansa ovat ilmeisesti tarkoitettu muka vain hänelle itselleen, ja sitten sen puolison elättäminen ei saa olla hänen piikkissään, vaan sen puolison elättäminen tietysti kuuluu veronmaksajille.

Ben Zyskowicz muistuttaa, että asumistuen ja toimeentulotuen maksavat veronmaksajat.

– Jotenkin siinä ajattelussa on luontevampaa, että veronmaksajat maksaa puolison, kuin että asianomainen itse. Olen siis täysin eri mieltä. Mielestäni on jokaisen meidän velvollisuus pitää huolta paitsi itsestämme, jos kykenemme, myös lähimmäisistämme. Minulle toisenlainen, päinvastainen ajattelu taas on täysin absurdia.