Lääkkeen saa apteekista lähes aina saman tien

Lääkkeiden toimitusvarmuus apteekeista on säilynyt erinomaisena, vaikka lääkkeiden saatavuusongelmat eli apteekkien vaikeudet saada lääkkeitä ovat lisääntyneet.

Apteekkariliiton toteuttaman tuoreen selvityksen mukaan 98,4 prosenttiin resepteistä lääke löytyy heti apteekin varastosta. Vain 0,4 prosenttiin resepteistä lääkettä ei saada hankituksi vuorokaudenkaan sisällä.

Lääkkeen välitön toimitusvarmuus on hieman matalampi pienissä apteekeissa pienemmistä lääkevarastoista johtuen, mutta niissäkin lääke löytyy apteekin varastosta 96,7 prosentin varmuudella. Lääkkeen toimitusvarmuus vuorokauden sisällä on kutakuinkin sama pienissä (99,4 %) ja isoissa apteekeissa (99,6 %).

Kaksi kolmesta lääkepuutteesta johtuu siitä, että lääke on parhaillaan tilauksessa tai se tilataan asiakkaalle tarvittaessa esimerkiksi lääkkeen lyhyen kestoajan tai kalliin hinnan vuoksi. Joka viidennen lääkepuutteen syynä on se, että lääke on esimerkiksi niin uusi, ettei se ole vielä apteekin varastovalikoimassa.

Joka kymmenes lääkepuute johtuu siitä, että lääkettä ei saa lääketukkukaupasta lääketehtaan tuotanto-ongelmien vuoksi. Näiden puutteiden määrä on viime vuodesta yli kaksinkertaistunut, mutta se ei ole käytännössä vaikuttanut lääkkeiden toimitusvarmuuteen apteekeista.

Jos saatavuusongelma kohdistuu lääkkeeseen, jolle ei ole vaihtokelpoista rinnakkaislääkettä, asiakasta autetaan mahdollisuuksien mukaan.

– Tällaisissa tapauksissa pyritään lääkärin kanssa etsimään asiakkaalle korvaava hoito, kunnes asiakkaan käyttämää lääkettä on taas saatavissa, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler tiedotteessaan.

Korvaaviin hoitoihin liittyvät selvittelyt ovat yleistyneet apteekeissa ja työllistävät apteekkeja nyt aiempaa enemmän.

Lääkkeiden toimitusvarmuutta apteekeista selvitettiin 79 erikokoisessa apteekissa eri puolilla Suomea maaliskuussa. Apteekit kirjasivat viikon 10 aikana kaikki ilmenneet lääkepuutteet ja niiden syyt. Tutkimusotos sisälsi kaikkiaan liki 100 000 reseptiä.