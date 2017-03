Keskustan Sirkka-Liisa Anttila: Palkkatasa-arvon edistäminen on Suomessa pysähtynyt

Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilan mukaan Suomessa naisten ja miesten välinen tasa-arvo on edistynyt erityisesti julkisella sektorilla, jossa naiset ovat nousseet tärkeisiin tehtäviin. Liike-elämän johtotehtävissä naisia kaivataan Anttilan mukaan lisää.

Anttila väittää, että samapalkkaisuuden edistäminen on kuitenkin Suomessa nyt pysähtynyt.

– Edelleen naisten euro on noin 82 senttiä miehen eurosta. Samapalkkaisuustyöhön on saatava vauhtia. Se on mitä suurimmassa määrin työmarkkinajärjestöjen vastuulla ja tässä vetoankin heihin.

– Suurimpana ongelmana on naisten asema matalapalkkasektorilla. Erityisesti kaupanalalla ja palvelualoilla naisten asemaa pitää pystyä parantamaan, Anttila vaatii.

Anttilan mielestä kaupan on työnantajana sitouduttava laajemmin tarjoamaan kokoaikatyösuhteita poikkeuksena he, jotka elämäntilanteeseensa sopivana haluavat tehdä osa-aikatyötä. Kansanedustaja vetoaa myös äitiys- ja perhevapaiden etuuksien yhdenvertaistamisen puolesta.

– Työelämän ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen tarvitaan ehdottomasti joustavampia työaikoja sekä perheiden ja lasten tarpeista lähteviä päivähoitovaihtoehtoja. Tässä meillä on liian jäykkä kulttuuri. Ruotsissa naiset käyvät runsaslukuisesti työssä johtuen joustavista osa-aikatyömahdollisuuksista.