Päiväkirjoissaan, josta Verkkouutiset on kertonut muun muassa tästä avautuvassa jutussaan, suurlähettiläs Ivan Maiskilla on 16. maaliskuuta 1943 eli jatkosodan aikaan muun muassa seuraava Suomea koskeva merkintä:

Tänään annoin (Winston) Churchillille viestin (Josif) Stalinilta koskien amerikkalaista tarjousta välityksestä Neuvostoliiton ja Suomen välillä.

Churchillin reaktio oli nopea ja spontaani. 'Tämä on kokonaan teidän oma asianne', hän huudahti. 'Suomi ei hyökännyt meidän eikä amerikkalaisten kimppuun. Suomi hyökkäsi teidän kimppuunne. Joten, on teidän asianne päättää milloin ja miten solmitte rauhan heidän kanssaan'. ...'Joka tapauksessa', Churchill veti yhteen, 'en näe miksi teidän pitäisi joutua maksamaan korkea hinta rauhasta Suomen kanssa. Sotatilanne on sellainen, että se ette ole te jonka pitäisi kosiskella Suomea, vaan Suomi jonka pitäisi kosiskella teitä. Jos suomalaiset haluavat rauhaa, heidän pitää puhutella teitä itse'.

Suomen yhteydessä Churchill palautti mieleen Baltian maat. Ovela tuike silmässään hän mutisi: 'Kun joukkonne miehittävät Baltian, koko asia tulee ratkaistuksi'.

* 29. maaliskuuta 1943 Maiski tapaa jälleen Churchillin. Päiväkirjassaan Maiski kertoo Moskovan ohjeiden mukaisesti informoineensa Churchilliä Neuvostoliiton vastauksesta amerikkalaisille koskien "Suomen kysymystä".

(Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatseslav) Molotov antoi (USA:n suurlähettiläs William) Standleyn ymmärtää hänellä olevan vain vähän uskoa mahdollisuuteen erillisrauhasta Suomen kanssa ehdoilla jotka voimme hyväksyä. Kuitenkin, Amerikan hallituksen asiaan osoittaman mielenkiinnon valossa, hän oli valmis formuloimaan heidän tiedokseen minimiehtomme erillisrauhalle.