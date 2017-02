Hylkäsikö Winston Churchill näillä sanoilla Suomen talvisodan alla?

Julkaistussa päiväkirjassaan Neuvostoliiton silloinen suurlähettiläs Ivan Maiski kertoo Lontoossa 13. marraskuusta 1939.

Tuolloin Maiskin mukaan Britannian pääministeri Winston Churchill kysyi häneltä Neuvostoliiton Suomen kanssa käymien neuvottelujen yksityiskohdista ja aikeista Suomea kohtaan.

– Valitin hänelle jälleen kerran brittidiplomaattien käytöksestä: he yllyttävät Suomea vastustamaan, lupaavat heille Britannian 'moraalista tukea', ja suomalaiset - nuo politiikan todelliset maalaiset - uskovat että tämä 'moraalinen tuki' saa Neuvostoliiton Jerikon muurin sortumaan ja itsepintaisesti kieltäytyvät hyväksymästä täysin oikeutettuja vaatimuksiamme. Lontoon sekaantumisen vuoksi toiveet Moskovan ja Helsingin sopimuksesta ovat pienentyneet, Ivan Maiski kirjoitti.

Maiskin mukaan Churchill olisi sanonut, että "pidän vaatimuksianne Suomea kohtaan luonnollisina ja normaaleina. On todella naurettavaa että Leningradin pitäisi olla Suomen rajalta pitkän tähtäimen aseiden tulilinjalla, tai että Suomen saarten tulisi estää pääsy Suomenlahdelle. Teillä on kaikki oikeus vaatia, että suomalaiset oikaisevat rajaa Karjalan kannaksella ja antavat teille joitain saaria Suomenlahdella. ...Suomen ei tulisi estää Britannian ja Neuvostoliiton lähenemistä, joka on poliittinen päätavoitteeni. ...Toivon kuitenkin, että Neuvostoliitto ei turvaudu voimaan ratkaistakseen riitansa Suomen kanssa, Jos Neuvostoliitto valitsisi sellaisen tien, olen varma että ymmärrätte, että se tekisi mitä kivuliaimman vaikutuksen täällä Englannissa ja tekisi Englannin ja Neuvostoliiton suhteiden parantamisen mahdottomaksi pitkäksi aikaa".

* Kahta viikkoa myöhemmin, 27. marraskuuta 1939 Ivan Maiski tapasi Britannian ulkoministeri Edward Wood Halifaxin. Tämä kysyi Suomi-neuvotteluista.

Maiski toteaa vastanneensa, että "korostin Suomen hallituksen kompromissihalutonta ja jopa provokatiivista käytöstä, erityisesti (ulkoministeri Eljas) Erkon ja (pääministeri A.K.) Cajanderin. Huomautin myös, että suomalaiset kieltäytyvät hyväksymästä todellisuutta ja elävät käsittämättömässä epätoden fantasiassa. ...On varsin selvää että joku on heidän takanaan, rohkaisten heitä ja työntäen kohti järjetöntä politiikkaansa. Sanon 'järjetön', koska vaikka Neuvostoliitolle mikään ei olisi mieluisampaa kuin sopia nykyinen kiista naapurisovussa, on sen huomioitava omat turvallisuusintressinsä ja erityisesti Leningradin".

Halifaxin kysyessä tarkennusta Maiski vastasi USA:n, USA:n presidentti Franklin D. Rooseveltin ja jotkut "lähemmät maat" kuten Ruotsin ja Englannin. "Halifax oli todistettavasti kauhuissaan tästä hänen isänmaansa mainitsemisesta".