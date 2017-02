"Ei suuria heittelyitä" perustuslaillisten ongelmien määrissä

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan huvittavasta sananvaihdosta eduskunnan tiistain perustuslakidebatissa.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczilta jäi hänen ensimmäisessä puheenvuorossaan lukematta loppuun sitaatti oikeuskanslerin puheenvuorosta.

Sitaatin loppu kuului näin:

"Sitten kun täällä vielä kysyttiin kantaa, että onko tällä hallituksella enemmän ollut näitä tämmöisiä perustuslaillisia ongelmia, joihin olisi jouduttu puuttumaan, niin tilastoja pikkasen on katseltu ja se on 10-20 prosenttia ylipäänsä näistä kaikista yleisistuntoon menevistä asioista, joihin me joudumme puuttumaan. On erilaisia puutteita ja korjausehdotuksia, ja se on pysynyt sen ajan, mitä olen oikeuskanslerinvirastossa ollut, suurin piirtein samalla tasolla, elikkä ei suuria heittelyitä ole". (Jaakko Jonkka eduskunnalle 15.2.2017)

Zyskowicz sai sitaatin vihdoin loppuun toisessa puheenvuorossaan.

– Valitettavasti edustajat (Ville) Niinistö ja (Anders) Adlercreutz eivät kuunnelleet puheenvuoroani, jossa siteerasin oikeuskanslerin arvovaltaisimmalla foorumilla, eduskunnan edessä, antamaa puheenvuoroa siitä, että nykyinen hallitus ei ole sivuuttanut hänen esityksiään, Zyskowicz totesi.