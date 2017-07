"Ei se ole niin, että valtaa on, sen kun nappaa. Mutta vastuuta on tarjolla paljon."

Presidentti Sauli Niinistö vastasi MTV3:n Tasavallan presidentin haastattelutunnilla Porissa valtaoikeuksia koskevaan yleisökysymykseen. Hänen mielestään valtaoikeudet ovat "osapuilleen kohdillaan".

– Olen itse asiassa itse ollut mukana 90-luvulta lähtien näissä perustuslain muutoksissa. Ja minun kantani oli silloin ja on edelleenkin, että on ihan oikein että presidentiltä vietiin sisäpoliittiset valtaoikeudet. Ja tämä toteutui siinä vuosituhannen vaihteessa jo, Sauli Niinistö kuvaili.

– Mutta nyt sitten 2010 mentiin taas askel pidemmälle. En halua tässä nyt ottaa erityisempää kantaa siihen, että oliko hyvä vai huono.

– Joskushan minua on moitittu, että tuppaan ottamaan valtaa alueilla joissa ei pitäisi (presidentin) toimia. Ei se kuulkaa ole niin, että sitä valtaa on tuolla tarjolla, sen kun nappaa. Mutta vastuuta on tarjolla paljon: se että kuka ottaa kiinni asioista.

– Ja jos on sellainen luonne kuin minulla, että jos huomaa että tyhjiö vallitsee, niin siitä on pidettävä huolta. Ja se saattaa ulospäin näkyä joskus siltä, että nyt se nappasi vallat siinäkin. Kun: se otti vastuun, hän oikaisi moittijoita.

Naantalin portilla

Presidentiltä kysyttiin hänen kommenteistaan perussuomalaisten puheenjohtajavalinnan jälkeen. Hän sanoi ymmärtävänsä kysymyksen niin, että hän totesi "ulkonaisia tosiasioita, kun minulta kysyttiin, että miten kuvittelette, että hallitus nyt pärjää keskusteluissaan uuden perussuomalaisen puheenjohtajan kanssa".

– Totesin ainoastaan nämä ulkonaiset seikat, että vaikeaa voi olla. Että tulee tiiviit keskustelut. Tulee tiivis keskustelu ihmisarvon kunnioittamisesta ja EU-asioista, Sauli Niinistö kertoi.

– En alkuunkaan tiennyt mihin suuntaan ne (keskustelut) sitten etenevät ja ovatko ne ratkaistavissa. Sitten seuraavana päivänä näimme, että eivät olleet ratkaistavissa.

Jatkokysymyksessä tiedusteltiin pääministeri Juha Sipilän U-käännöksestä Kultarannan kulmilla.

– En ottaisi tätä nyt vastatakseni, ellen olisi havainnut että eilen Matti Vanhanen jotenkin totesi että minä olen "jälkiviisastellut". Ei se niin käynyt.

"Asia minulle edes kuulunut"

Presidentti kertoi hänelle tuona kriittisenä tiistaina alkaneen valjeta kello 13 jälkeen perussuomalaisten ryhmäkokouksen jälkeen, että "vähän nurkan takana pidetyt jutut" näköjään toteutuvat.

– Kun hän Turkuun saapui, jouduimme sitten toteamaan, että onkohan kauhean viisasta että me yhdessä tässä nyt esiinnymme, Sauli Niinistö kuvaili keskusteluaan luokseen matkalla olleen pääministerin kanssa.

– Onkohan se viisasta? Koska minulla oli oma henkilökohtainen mielipide vain, sanotaan näin - eikä asia minulle edes kuulunut: miten hallitus neuvotteluja käy ja hakeeko se eroa vai ei. Se ei ole presidentin toimivaltaa.

– Mutta jos minulta kysytään tai halutaan että minä annan jonkinlaisen siunauksen, niin silloin minun on pakko esittää oma mielipiteeni. Ja minä sen hänelle selvästi esitin.

Niinistö kertoi tämän jälkeen olettaneensa, että he olivat samaa mieltä: ei kannata tavata, ainakaan median edessä.

– Minä en näistä olisi kovin paljoa puhunut, mutta kun näköjään nyt sitten esille otetaan, niin otetaan sitten ihan oikein esille.