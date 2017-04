Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo saapui puolueen vaalivalvojaisiin helsinkiläisravintolaan uudelleen kello 22.30 aikaan.

Vaalin tulos alkoi olla selvä - kokoomuksesta tuli suurin kuntapuolue selvällä etumatkalla seuraaviin.

– Ääntenlaskenta on vielä vähän kesken, mutta... rohkenen sanoa, että taisi tulla vaalivoitto, Petteri Orpo totesi kokoomusyleisön hurratessa.

– Me lähdimme aikamoiselta takamatkalta viime syksynä. Siellä 17:ssa roiski meidän kannatus... Lähdimme tekemään määrätietoista työtä. Koko Suomessa. Haimme ehdokkaita, teimme ohjelmatyötä.

– Se joukkuehenki mikä me saatiin kasaan, miten tämä oli nousujohteinen koko kampanja, viimeisille metreille asti. Se mikä oli niin käsin kosketeltavaa tuolla teltoilla, eri puolilla, toreilla, tapahtumissa, kokoomuslaisten ehdokkaiden ja tukijoukkojen keskuudessa, se mikä näkyi somessa - se oli ihan huikeaa.

– Minä jaksoin uskoa, että näin tämä tulee menemään.

Petteri Orpo sanoi antavansa ison käden Jan Vapaavuorelle, joka oli niin ikään lavalla voittajana.

– Aivan mieletön veto! Helsinkiläiset saivat äänestää pormestarista ja totta kai he fiksuna väkenä ymmärsivät että siinä hommassa tarvitaan kompetenssia, Orpo totesi Vapaavuoresta.

– Kokoomuksen lippu liehuu Helsingissä ja se on iso asia kokoomukselle!

Orpo halusi kiittää kokoomuksen kaikkia kuntavaaliehdokkaita ympäri maata "aivan mielettömästä työstä".

– Te saitte ihmiset luottamaan taas meihin. Me olemme tulleet vahvasti takaisin valtakunnanpolitiikassa. Ei siihen kukaan uskonut syksyllä, mutta me uskottiin, ja me olemme tulleet.

– Tämä on hieno hieno juttu. Iso kiitos teille kaikille!

Jan Vapaavuori kertoi heidän istuneen muutama viikko sitten yhdessä ja pohtineen vaaleja.

– Petteri sanoi, että me muuten voitetaan nämä vaalit valtakunnallisesti. Ja siitä on monta viikkoa aikaa. Muistat että sanoit, että tarvitaan pikkasen jeesiä Helsingistä. Mä sanoin että Helsingin varaan voi aina laskea, Helsinki ei koskaan petä, Jan Vapaavuori nauratti yleisöä.

– Me oikeasti käänsimme tämän tilanteen toiseksi, niin Helsingissä kuin koko maassa. Muutama kuukausi sitten melkein kuka tahansa olisi pitänyt hulluna, jos väitettiin että me voitamme koko maassa tai Helsingissä. Me päätimme kaikkien kanssa, että mitä muut ovat mieltä, sillä ei ole mitään merkitystä: me voitamme nämä kisat, Vapaavuori kuvaili.