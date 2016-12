Kokoomuksen "mersuherra" arvostelee lehdistöä ja haukkuu somen

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Pekka Majuri (kok.) sanoo, että poliitikkojen kohtelu sosiaalisessa mediassa on kohtuutonta.

– Ilman muuta se on mennyt liian pitkälle. Se on tosi raakaa. Ei ole reilua, että muuttuu vapaaksi riistaksi heti, kun tekee jotain joka voidaan tulkita rikkeeksi, hän sanoo Nykypäivä-lehdessä.

Majuri kertoo lehdessä oman kokemuksensa.

Hän ajoi viime toukokuussa Helsingissä pitkin Olavinlinnantietä ja tuli Turunlinnantien risteykseen. Hän hidasti, koska tuli kärkikolmion takaa. Vasemmalta lähestyi mopo, mutta koska se oli vielä kaukana, Majuri valutti risteykseen. Hän uskoi ehtivänsä ajaa läpi risteyksen parkkihalliin.

Pahaksi onneksi muu liikenne seisahtui, ja Majuri joutui pysähtymään keskelle risteystä. Tämän seurauksensa mopoilija teki paniikkijarrutuksen, mutta törmäsi siitä huolimatta Majuri auton vasempaan kylkeen. Mopoilija loukkaantui.

Vaikka Majuri tuli kolmion takaa, hän ei myöntänyt syyllisyyttään. Majuri katsoi, että koska hän ajoi hitaasti, mopoilijalla olisi ollut kymmenen sekuntia aikaa jarruttaa ja pysäyttää ennen törmäämistään.

Koska osapuolet eivät päässeet sopuun, oikeus joutui ratkaisemaan asian. Se katsoi, että Majuri ei pystynyt näyttämään, että mopoilijalla olisi ollut aikaa jarruttaa. Oikeus tuomitsi Majurille sakot.

Tällaisia kolareita Helsingissä sattuu päivittäin. Osa selvitetään heti, osa ratkotaan oikeudessa, mutta jälkimmäisetkään eivät kiinnosta juuri muita kuin asianosaisia.

Majuri sattuu kuitenkin olemaan kaupunginvaltuutettu ja Helsingin kokoomusyhdistyksen puheenjohtaja. Todennäköisesti tästä syystä Helsingin Sanomat teki kolarista uutisen. Se kertoi, että Mercedes-Benzillä ajanut kokoomusjohtaja ajoi mopoilijan eteen ja syytti tätä huolimattomuudesta.

Uutinen herätti huomiota. Lyhyessä ajassa 198 ihmistä kävi kommentoimassa sitä HS:n sivuilla. Useimmat kommentit eivät mairitelleet Majuria.

Arrogantti kokoomusjohtaja, murhayritys, ei ole suoraa selkärankaa, kuvittelee olevansa tavallisen kansan yläpuolella, moraaliton, sujuva valehtelija, pesunkestävä sosiopaatti. Tällaisia sanoja kommenteissa käytettiin.

Majuri sanoo, että ei halua käydä lukemassa kommentteja lainkaan. Häntä harmittaa koko tapaus. Ensin kolari, joka oli puhdas vahinko, sitten epämiellyttävä uutinen ja lopuksi loanheitto sosiaalisessa mediassa.

– Somemaailma on ryöstäytynyt käsistä kaikkien julkisuuden henkilöiden kohdalla. Ei tämmöistä tarvitsisi joutua kenenkään sietämään, Majuri toteaa.

Helsingin Sanomiakin Majuri moittii. Lehti kirjoitti, että Majuri "syytti" mopoilijaa huolimattomuudesta. Hänen mukaansa tämä ei pitänyt paikkaansa, koska hän ainoastaan kertoi oikeudelle oman näkemyksensä oikeuden sitä kysyessä.

– Enhän minä tietenkään syyttänyt häntä. Olen kertonut omana näkemyksenäni, että hänellä olisi ollut reippaasti aikaa jarruttaa.

Lisäksi Majuri epäilee, että HS on tarkoituksella selvittänyt hänen autonsa merkin voidakseen luoda mielikuvan kokoomuslaisesta "mersuherrasta".

– Toimittaja on kaivanut rekisterinumeron perusteella autoni merkin. Sille ei ole väliä, että auto on 14 vuotta vanha ja sen arvo on alle 10 000 euroa. Iso osa helsinkiläisistä ajelee arvokkaammilla autoilla.

Majuri harkitsee parhaillaan, lähteekö hän ehdolle kunnallisvaaleissa. Hän sanoo, että ikävä kolaritapaus ei vaikuta asiaan, vaan hän on pohtinut sitä jo pitemmän aikaa.