Petteri Orpo: Tulemme olemaan ykkösiä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi kuntavaalien ennakkoäänestysten julistettua osittaista tulosta puolueensa vaalivalvojaisissa Helsingissä.

Ennakkoäänet näyttivät kokoomukselle 19,8 prosenttia. Niistä kuitenkin puuttui vielä kello 20 aikaan paljon ääniä kokoomukselle vahvoilta Uudeltamaalta ja Helsingissä.

– Tiedättekö, minulla on sellainen olo että olemme ykkösiä, Petteri Orpo sanoi valvojaisyleisölle tulosten tultua.

– Uudenmaan äänten lisäksi me on pruukattu saada sellainen vajaa pinna (lisää) varsinaisen vaalipäivän ääninä. Sen lisäksi meillä on ollut niin hyvä, nousujohteinen kampanja, että vaalipäivän äänissä pärjäämme varmasti.

– Kyllä tämä kuulkaa tästä hyväksi, vielä paremmaksi muuttuu! 20 menee ihan varmasti rikki. Mutta katsotaan mihin se riittää. Tiukkaa on, tiukkaa on.

Ennen ennakkoäänten tuloa Petteri Orpolta kysyttiin Ylen haastattelussa jännityksestä ja tiedusteltiin, onko hän ottanut pulssia. Orpo vastasi ettei ole, ei myöskään punssia.

– Tämä vaalikampanja oli tosi erilaista. Kun on saanut olla tämän hienon porukan puheenjohtajana, kiertää ristiin rastiin Suomea, tavata ihmisiä ja innostaa ja pistää itseään peliin eri lailla.

Kuntavaalit olivat Orpon ensimmäiset vaalit puoluejohtajana.

– Mietin omaa tulostani hyvinkin vähän. Nyt jännittää, miten meidän kova työmme palkitaan.

Orpo sanoi vielä viime syksynä kokoomuksella ollun vähän huonompi tilanne.

– Me olemme nousseet oikeasti siihen pisteeseen, että tappelemme suurimman puolueen asemasta. Ja olemme ajatelleet voittaa sen.