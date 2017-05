Moskovan kirkonkellot - Ronald Reaganin unohdettu tunteikas Helsingin-puhe esillä USA:ssa

Palkitun kylmän sodan historioitsijan Paul Kengorin uutuuskirja on nimeltään A Pope and A President/John Paul II, Ronald Reagan, and the Extraordinary Untold Story of the 20th Century.

Kirja käsittelee USA:n presidentti Ronald Reaganin (1911-2004) ja paavi Johannes Paavali II:n (1920-2005) erityissuhdetta, jossa he kävivät neuvostokommunismin hirviötä vastaan ja voittivat sen.

Kirjassa nostetaan esiin Ronald Reaganin touko-kesäkuussa 1988 tekemä Moskovan-matka. Reagan puhui noina aikoina tarkoituksella korostetusti uskonnosta ja Neuvostoliiton vainoamista kristityistä. Moskovassa hän hiljensi kommunistiyleisön toivottamalla heille Jumalan siunausta.

Erikseen kerrotaan Reaganin tästä löytyvästä merkittävästä puheesta matkan alla Suomessa 27. toukokuuta 1988, kun presidentti pysähtyi ensin Helsinkiin kolmeksi vuorokaudeksi. Hän puhui Paasikivi-seuran tilaisuudessa Finlandia-talolla. Kirjassa todetaan näin:

"Reagan muistutti suomalaisille, että ateistinen Moskova, jossa virallisten neuvostotilastojen mukaan oli enää noin 40 kirkkoa, oli aikanaan tunnettu '40 kertaa 40 -kaupunkina' eli peräti 1 600 kirkontornistaan. 'Maailma toivottaa tervetulleeksi joidenkin kirkkojen paluun monien vuosien jälkeen, mutta on silti varsin vähän toimia kirkkoja eikä juuri lainkaan kelloja', Reagan sanoi.

Reagan myönsi (Mihail) Gorbatshovin muuttavan asioita. Reagan siteerasi pääsihteeriä: 'Uskovat ovat neuvostoihmisiä... ja heillä on täysi oikeus osoittaa vakaumustaan arvokkaasti'. Hän kehui Gorbatshovin omistautumista tuolle periaatteelle, mutta halusi enemmän: 'Mikä mahtava hyvä mielenilmaus olisikaan neuvostojohdolta, jos kirkonkellot soisivat jälleen, ei vain Moskovassa vaan koko Neuvostoliitossa'.

Josif Stalin pyöri haudassaan."

Ronald Reagan oli aloittanut tämän kohdan Helsingin-puheestaan toteamalla, että "on muutamia asioita, jotka, jos ne tehdään, auttaisivat syventämään ja institutionalisoimaan lupaavia reformeja". Niitä hänen mukaansa olivat Berliinin muurin ja kaikkien idän ja lännen välisten esteiden purkaminen sekä vapaan ilmaisun ja uskonnon harjoittamisen suojelu. Tältäkin osin puhe oli sisällöltään ja retorisestikin selvää jatkoa Reaganin Länsi-Berliinissä vuotta aiemmin eli 12. kesäkuuta 1987 pitämälle Tear down this wall -puheelle.