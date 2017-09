KSML: Valtaosa maasta poistettavista lähtee nyt vasta poliisin avustamina

Keskisuomalaisen mukaan vastaanottokeskuksissa olevien 1 400 Suomesta poistuvaksi käsketyn määrä on suurempi kuin koskaan. Poliisin mukaan määrä kasvaa koko ajan.

Kaikkiaan vastaanottokeskuksissa asuu nyt noin 11 000 turvapaikanhakijaa, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen maahanmuuttovirastosta tai valitukseensa kielteisen päätöksen hallinto-oikeudesta. Lisäksi 2 700 odottaa viraston päätöstä.

Tänä vuonna noin 2 500 ulkomaalaista on palautettu kotimaahansa. Heistä tuhat on lähtenyt vapaaehtoisesti ja noin 1 500 poliisin avustamina. Viimeksi mainituista noin 350 poliisi on palauttanut kotimaahansa saatettuna.